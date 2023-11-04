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Керч атакували ракетами: Кримський міст у диму, пуски ППО, вибухи над містом - відео

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 17:14
Керч атакували ракетами: Кримський міст у диму, пуски ППО, вибухи над містом - відео - Фото
Дим над Керцьким мостом (Фото - паблики окупантів)

Користувачі інтернет-пабліків у тимчасово окупованому Криму пишуть, що Україна знову атакує ракетами район Керченського мосту. Підтвердження цієї інформації від Сил оборони наразі немає.

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За повідомленнями в Telegram-каналах, невідомі ракети пройшли над Бердянськом у бік Азовського моря, невдовзі з'явилися повідомлення про ракетну атаку на об'єкти в районі Керченської протоки.

Фото – скриншот

За твердженнями офіційних пабліків окупантів, дим над Керченським мостом є "димовою завісою".

Вони також повідомляють, що засоби ППО окупантів збили "від 12 до 18" ракет, і частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків суднобудівного заводу.

Новина доповнюється

  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи , піднімалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно , а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.
  • На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.
Сергій Бережний
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