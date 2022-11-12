Украина установит дипотношения с Папуа-Новой Гвинеей. Глава ее МИД – этнический украинец
Украина договорилась с Папуа-Новой Гвинеей о запуске внутренних процедур для установления дипломатических отношений. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с новогвинейским коллегой Джастином Ткаченко, который состоялся 11 ноября.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
У Ткаченко украинское происхождение, рассказал Кулеба в Facebook в субботу.
"Министра иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи зовут Джастин Ткаченко. Даже в этой прекрасной стране глава МИД является этническим украинцем. Его дедушка из Киева, он помнит Украину, помнит об украинских корнях и очень хочет побывать в Украине", – сказал он.
Папуа-Новая Гвинея – крупнейшая среди государств мира, с которыми Украина до сих пор не установила дипломатические отношения.
"За 30 лет независимости Украины все еще есть 7 стран в мире, с которыми не установлены дипломатические отношения. Это белые пятна, которые мы должны открыть для себя и закрасить, я абсолютно в этом убежден. Украина – это уже государство легенда и не может быть, чтобы она не имела дипломатических отношений с кем-то. Если только речь не идет о случае сознательного разрыва отношений с теми, кто нарушает наши национальные интересы", – заявил Кулеба.
В 2019 году Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадины, а также с Гренадой.
Комментарии