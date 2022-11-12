Украина установит дипотношения с Папуа-Новой Гвинеей. Глава ее МИД – этнический украинец

Украина договорилась с Папуа-Новой Гвинеей о запуске внутренних процедур для установления дипломатических отношений. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с новогвинейским коллегой Джастином Ткаченко, который состоялся 11 ноября.

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У Ткаченко украинское происхождение, рассказал Кулеба в Facebook в субботу.

"Министра иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи зовут Джастин Ткаченко. Даже в этой прекрасной стране глава МИД является этническим украинцем. Его дедушка из Киева, он помнит Украину, помнит об украинских корнях и очень хочет побывать в Украине", – сказал он.

Папуа-Новая Гвинея – крупнейшая среди государств мира, с которыми Украина до сих пор не установила дипломатические отношения.

"За 30 лет независимости Украины все еще есть 7 стран в мире, с которыми не установлены дипломатические отношения. Это белые пятна, которые мы должны открыть для себя и закрасить, я абсолютно в этом убежден. Украина – это уже государство легенда и не может быть, чтобы она не имела дипломатических отношений с кем-то. Если только речь не идет о случае сознательного разрыва отношений с теми, кто нарушает наши национальные интересы", – заявил Кулеба.

Папуа-Новая Гвинея (ПНГ) – государство Океании, в Юго-Западной части Тихого океана. Занимает восточную часть острова Новая Гвинея, Адмиралтейские острова и часть Соломоновых островов. ПНГ имеет сухопутную границу только на западе с Индонезией, на юге страна омывается водами Кораллового моря, с севера и востока – водами Тихого океана. Столицей государства является Порт-Морсби.

В 2019 году Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадины, а также с Гренадой.

Андрій Водяний

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