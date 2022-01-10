Украина в Брюсселе: Переговоры о безопасности в Европе должны начинаться с вывода войск РФ

Любые переговоры по безопасности в Европе должны начинаться с вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге перед внеочередным заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Кабинета министров.

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Стефанишина подчеркнула, что последние проекты России "по безопасности" – не предложение начать переговоры, а ультиматум, содержащий требования, несовместимые с ценностями и принципами НАТО и всего демократического мира.

"Требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию. Агрессор не имеет права ставить условия, пока последний российский солдат и танк не покинут границы Украины", – сказала вице-премьер-министр.

Стефанишина подчеркнула, что если Россия продолжит наращивать войска вдоль украинских границ, то может собрать достаточное количество сил, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы видим, как Россия пытается сместить фокус дискуссии – угрожает новой войной и при этом не делает ни шага к мирному урегулированию в Минском или Нормандском форматах. Хочу подчеркнуть еще раз, любые переговоры по безопасности должны начинаться с вывода российских войск с территории Украины", – сказала Стефанишина.

Ранее сегодня, 10 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры между Россией и США не решат все вопросы, но в Альянсе надеются на конструктивный диалог и прогресс в отношениях.

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Наталия Медведева

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