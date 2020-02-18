Украина в ОБСЕ: Боевики готовили атаку у Золотого заранее

Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)

Террористы "ДНР/ЛНР" заранее готовились к атаке на позиции Вооруженных сил Украины в районе Золотого. Об этом сообщает в Twitter Миссия Украины при ОБСЕ и ООН в Вене.

14-15 февраля на участке разведения зафиксировали боевиков и неопознанные беспилотные летательные аппараты.

Террористы незаконно надели наручные повязки Совместного центра по контролю и координации. Беспилотник был белого цвета – и не принадлежал Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сегодня утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.

К 10:30 часам утра штаб ООС сообщил, что бой завершился, боевики запросили режим тишины. Один военный ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Позиции сил ООС не утрачены, а ситуация "полностью контролируется", заверили в штабе.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "провокацией" и заявил , что к урс на завершение войны остается неизменным.

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