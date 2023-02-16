Украина ведет переговоры об истребителях для ВСУ, но не с Германией – посол

Украина пока не просит у Германии самолеты, а о подводных лодках и кораблях нет и разговоров. Об этом сказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью t-online.

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Он подчеркнул, что после одобрения передачи основных боевых танков Украина получила почти весь спектр возможных систем вооружения. Речь идет о четырех элементах помощи: это зенитные системы, артиллерийские, бронетанковая техника, а также обучение украинских солдат.

"Противовоздушная оборона включает в себя не только системы класса "земля-воздух", как немецкая IRIS-T, но и ракеты класса "воздух-воздух". Самолеты, которые перехватывают российские крылатые ракеты и сбивают истребители. Мы сейчас ведем эти обсуждения со странами, у которых есть такие машины", – сказал Макеев.

На уточняющий вопрос, входит ли в список этих стран Германия, посол ответил, что "в настоящее время – нет".

Также у Макеева спросили, нужны ли Украине подводные лодки и боевые корабли, к передаче которых Германию призывал экс-посол, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.

"Нет. Пока нет и разговоров об этом", – ответил Макеев.

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Оксана Житнюк

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