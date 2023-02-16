Украина ведет переговоры об истребителях для ВСУ, но не с Германией – посол
Украина пока не просит у Германии самолеты, а о подводных лодках и кораблях нет и разговоров. Об этом сказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью t-online.
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Он подчеркнул, что после одобрения передачи основных боевых танков Украина получила почти весь спектр возможных систем вооружения. Речь идет о четырех элементах помощи: это зенитные системы, артиллерийские, бронетанковая техника, а также обучение украинских солдат.
"Противовоздушная оборона включает в себя не только системы класса "земля-воздух", как немецкая IRIS-T, но и ракеты класса "воздух-воздух". Самолеты, которые перехватывают российские крылатые ракеты и сбивают истребители. Мы сейчас ведем эти обсуждения со странами, у которых есть такие машины", – сказал Макеев.
На уточняющий вопрос, входит ли в список этих стран Германия, посол ответил, что "в настоящее время – нет".
Также у Макеева спросили, нужны ли Украине подводные лодки и боевые корабли, к передаче которых Германию призывал экс-посол, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.
"Нет. Пока нет и разговоров об этом", – ответил Макеев.
- 16 января Мельник предложил Германии отдать Украине боевые самолеты Tornado, а 29 января он предложил Берлину поделиться с Украиной подводными лодками и кораблем.
- 5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.
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