Обмен телами. Украина идентифицировала и вернула назад россиянам троих оккупантов

Три тела русских военных, по которым было 100% подтверждение совпадения, уже передали в Россию

Игорь Клименко (Фото: Офис президента)

России уже вернули три тела российских военных, переданных Украине во время репатриации в 2025 году, вместе с телами погибших украинских защитников. Об этом во время брифинга "Россия передает тела своих военных: как и зачем использует репатриации враг", сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Россиянам тела передаются только после 100% подтверждения совпадения. Три тела переданы россиянам, по ним было полное совпадение", – сказал он.

В ходе брифинга первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе также сообщил, что согласно обзорам есть информация о 20 телах российских военных, которые были переданы Украине во время репатриаций из РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, о каком периоде времени идет речь, Клименко сообщил, что эти 20 тел российских военных были переданы в Украину во время репатриаций в 2025 году.

21 июня президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщил, что среди этих 20 оккупантов был гражданин Израиля, воевавший на стороне армии РФ.

16 июня в Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших военнослужащих. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей была завершена – всего за пять дней Украина получила более 6000 тел.

18 июня Клименко сообщил, что на идентификацию тел, которые Россия передала вперемешку с остатками оккупантов, понадобится не менее 13-14 месяцев.