Обмін тілами. Україна ідентифікувала і повернула назад росіянам трьох окупантів

Три тіла російських військових, щодо яких було 100% підтвердження збігу, вже передали до Росії

Ігор Клименко (Фото: Офіс президента)

Росії вже повернули три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріації у 2025 році разом з тілами загиблих українських захисників. Про це під час брифінгу "Росія передає тіла своїх військових: як і навіщо використовує репатріації ворог" повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Росіянам тіла передаються тільки після 100% підтвердження збігу. Три тіла передані росіянам, щодо них була повна відповідність", – сказав він.

Під час брифінгу перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе також повідомив, що згідно з оглядами є інформація про 20 тіл російських військових, які були передані Україні під час репатріацій з РФ.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, про який період часу йдеться, Клименко повідомив, що ці 20 тіл російських військових були передані до України під час репатріацій у 2025 році.

21 червня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомив, що серед цих 20 окупантів був громадянин Ізраїлю, що воював на боці армії РФ.

16 червня до України вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих військових. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей було завершено – загалом за п'ять днів Україна отримала понад 6000 тіл.

18 червня Клименко повідомив, що на ідентифікацію тіл, які Росія передала впереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців.