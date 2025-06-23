Обмін тілами. Україна ідентифікувала і повернула назад росіянам трьох окупантів
Росії вже повернули три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріації у 2025 році разом з тілами загиблих українських захисників. Про це під час брифінгу "Росія передає тіла своїх військових: як і навіщо використовує репатріації ворог" повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Росіянам тіла передаються тільки після 100% підтвердження збігу. Три тіла передані росіянам, щодо них була повна відповідність", – сказав він.
Під час брифінгу перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе також повідомив, що згідно з оглядами є інформація про 20 тіл російських військових, які були передані Україні під час репатріацій з РФ.
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, про який період часу йдеться, Клименко повідомив, що ці 20 тіл російських військових були передані до України під час репатріацій у 2025 році.
21 червня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомив, що серед цих 20 окупантів був громадянин Ізраїлю, що воював на боці армії РФ.
- 16 червня до України вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих військових. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей було завершено – загалом за п'ять днів Україна отримала понад 6000 тіл.
- 18 червня Клименко повідомив, що на ідентифікацію тіл, які Росія передала впереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців.