Санкции, двойное гражданство, добыча ресурсов. Зеленский ввел в действие решения СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его сооснователей и руководства, а также против так называемого представительства террористической организации ДНР во Франции. Кроме того введено в действие решение СНБО о необходимости указывать двойное гражданство в декларациях.

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В частности санкции введены против российского ООО Вайлдберриз (Wildberries), его отделений в Польше, Беларуси, Украине, Армении и ряде других стран.

Среди санкций: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе блокирование сайта Wildberries.

Также санкции введены против четверых руководителей компании. Их активы будут заблокированы.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против французской организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" и ее основателя, гражданина Франции Фаяра Жераля-Юбера, а также против организации "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции"

Также санкции введены против французской гражданки Неан Кристель, которая проживает в оккупированном Донецке и является основательницей "Международного пресс-центра Doni".

Их активы будут заблокированы, а исполнение финансовых обязательств остановлено.

Кроме того, сегодня Зеленский ввел в действие другое решение СНБО от 16 июля о необходимости указывать в декларациях "информацию об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства".

Также президент ввел в действие решение СНБО о том, что 137 видов сырья и полезных ископаемых будут находиться под особым контролем государства.

16 июля состоялось очередное заседание СНБО, на котором совет ввел санкции против еще девяти граждан Украины, которые включены в санкционный список США. Также было принято решение, что в декларациях о доходах появится графа о наличии у заполняющего двойного гражданства.







Вадим Ребрина

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