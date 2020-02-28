"Украине надо быть осторожнее". Тейлор прокомментировал "дело Байдена" в ГБР

Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Украинскому правительству надо быть осторожным, чтобы, из-за возможного вмешательства во внутреннюю политику США, не лишиться двухпартийной поддержки, которую имеет в Соединенных Штатах Украина. Так прокомментировал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор открытие Государственным бюро расследований дела против Джо Байдена, передает Голос Америки.

"Я надеюсь, что эта ситуация не повредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожной, чтобы не поставить под угрозу двухпартийной поддержку", - сказал Тейлор.

"Я говорил своим украинским друзьям снова и снова, что наиболее важное стратегическое достижение, которое Украина имеет в США - это двухпартийная поддержка. Она золотая... Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же как мы не хотим ввязываться в украинскую, это очень важно. Украинскому правительству следует руководствоваться этим - и убедиться, что они не вмешиваются в нашу политику" , - сказал экс-посол.