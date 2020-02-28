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"Украине надо быть осторожнее". Тейлор прокомментировал "дело Байдена" в ГБР

"Украине надо быть осторожнее". Тейлор прокомментировал "дело Байдена" в ГБР - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
28.02.2020, 22:08

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор предостерег Украину от возможного вмешательства во внутреннюю политику США

Украинскому правительству надо быть осторожным, чтобы, из-за возможного вмешательства во внутреннюю политику США, не лишиться двухпартийной поддержки, которую имеет в Соединенных Штатах Украина. Так прокомментировал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор открытие Государственным бюро расследований дела против Джо Байдена, передает Голос Америки.

"Я надеюсь, что эта ситуация не повредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожной, чтобы не поставить под угрозу двухпартийной поддержку", - сказал Тейлор.

"Я говорил своим украинским друзьям снова и снова, что наиболее важное стратегическое достижение, которое Украина имеет в США - это двухпартийная поддержка. Она золотая... Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же как мы не хотим ввязываться в украинскую, это очень важно. Украинскому правительству следует руководствоваться этим - и убедиться, что они не вмешиваются в нашу политику" , - сказал экс-посол.

  • 24 февраля Госбюро расследований открыло уголовное производство о якобы давлении бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-генпрокурора Виктора Шокина.
  • Шокин был уволен в 2016 году пятым президентом Петром Порошенко после одобрения Рады. По информации СМИ, за увольнением мог стоять Байден, который был на тот момент вице-президентом США.
  • В сентябре 2019 года глава САП Назар Холодницкий заявил, что на данный момент нет свидетельств о совершений преступлений Байденом или его сыном.
Медведева Наталия
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