Украинку держали в психбольнице в России из-за отказа взять паспорт РФ – правозащитник

Российский правозащитник Алексей Прянишников заявил, что беженку из Украины почти год держали в психбольнице на территории РФ за отказ от получения российского гражданства. Только в конце февраля ее удалось освободить и вернуть в Украину, сообщило местное издание "Можем объяснить" (ранее – "Открытые медиа" Михаила Ходорковского).

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В мае 2022 года жительница Харькова Ирина была вывезена автобусом в Белгород, где она попала в пункт временного содержания. "В медицинских документах указано, что Ирина приехала в Белгород к родственникам, однако сама она говорит, что никаких родственников там никогда не было", – рассказал Прянишников.

С пункта временного содержания женщина была направлена в Белгородскую психиатрическую больницу за отказ сообщать о себе сведения. "Понятно, отказ сообщать о себе сведения не является основанием для помещения в психбольницу. Но, к сожалению, это уже не первый подобный случай в моей практике", – рассказал Прянишников.

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В Белгородской психиатрической больнице Ирина пробыла до 10 августа 2022 года, затем ее переместили в психбольницу Энгельса (Саратовская область). Российские психиатры давали ей галоперидол – нейролептик, применяемый при лечении шизофрении еще с советских времен.

Ситуацию усложняло отсутствие у женщины украинских документов. Чиновники шантажировали ее выпиской из психбольницы в обмен на получение российского гражданства, на что получали отказ.

Сын Ирины смог найти ее только в сентябре 2022 года. Сам поехать в Россию он не мог из-за военного положения, Прянишников присоединился к делу в январе. Сын Ирины получил удостоверение личности на возвращение в Украину, с помощью которого ее удалось вызволить из психбольницы.

"Врачи оказались не очень рады визиту, зачем-то консультировались с миграционным подразделением МВД, но сдались и отпустили Ирину, сняв предъявляемые ранее требования о вступлении Ирины в гражданство РФ", – рассказал правозащитник.

23 февраля Ирина вернулась в Харьков, где встретилась с сыном после 10 месяцев разлуки.

Вице-президент США Камала Гаррис во время выступления на Мюнхенской конференции в прошлом месяце пообещала, что Россию привлекут к ответственности за военные преступления.

Украина собирает максимальную поддержку от других государств для создания трибунала относительно агрессии России.

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Андрій Водяний

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