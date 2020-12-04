Шарий "выиграл суд" против ООО "Украинская правда". Журналисты УП говорят: это не они

Блогер Анатолий Шарий заявил, что выиграл иск о защите чести и достоинства у ООО "Украинская правда". Однако эта организация, как заявляют в интернет-издании Украинская правда, не имеет ничего общего с ними.

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Отмечается, что Шарий подавал иск в Печерский суд Киева из-за того, что он счел оскорбительной фразу из статьи издания, в которой его назвали "блоггером, которому ранее бонзы Партии регионов заказывали сюжеты в войне друг с другом".

УП сообщает, что ЕГРПОУ и адрес указанного в постановлении суда общества не принадлежит им.

Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк. Ранее он разрешил исключение из Единого реестра досудебных расследований данных о сообщении о подозрения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

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Станислав Стороженко

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