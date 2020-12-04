Шарий "выиграл суд" против ООО "Украинская правда". Журналисты УП говорят: это не они
Блогер Анатолий Шарий заявил, что выиграл иск о защите чести и достоинства у ООО "Украинская правда". Однако эта организация, как заявляют в интернет-издании Украинская правда, не имеет ничего общего с ними.
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Отмечается, что Шарий подавал иск в Печерский суд Киева из-за того, что он счел оскорбительной фразу из статьи издания, в которой его назвали "блоггером, которому ранее бонзы Партии регионов заказывали сюжеты в войне друг с другом".
УП сообщает, что ЕГРПОУ и адрес указанного в постановлении суда общества не принадлежит им.
Соответствующее решение принял судья Сергей Вовк. Ранее он разрешил исключение из Единого реестра досудебных расследований данных о сообщении о подозрения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.
- 13 мая 2020 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Анатолия Шария к бывшему президенту Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Экс-президент в январе 2019 года заявил, что Шарий – не украинский журналист и работает на Россию. В октябре этого года Апелляционный суд отменил решение Печерского суда.
- 22 октября некто, кого зовут Виктор Шарий, через суд потребовал от Министерства юстиции добиться запрета Партии Шария – политической силы блогера Анатолия Шария.
- 17 ноября ОАСК открыл производство по иску о запрете деятельности Партии Шария.
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