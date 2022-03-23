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Украинская ПВО за сутки сбила 17 целей: среди них шесть самолетов и пять крылатых ракет

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 01:19
Украинская ПВО за сутки сбила 17 целей: среди них шесть самолетов и пять крылатых ракет - Фото
Сбитый российские самолет (иллюстративное фото - Командование ВС ВСУ)

Украинская противовоздушная оборона за сутки, 22 марта, сбила шесть российских самолетов, пять крылатых ракет, пять беспилотников и один вертолет. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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Ударная авиация сегодня била по наземным целям: скоплению техники и живой силе врага. Также истребители прикрывали с воздуха и сбили две российские крылатые ракеты.

Противовоздушная оборона Сухопутных Сил сбила один беспилотник и одну крылатую ракету. Еще одну ракету сбил воин десантно-штурмовых войск из переносного зенитного ракетного комплекса.

Также 11 целей поразили зенитные ракетные войска ВС ВСУ. Это пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника и крылатая ракета.

В командовании Воздушных Сил отдельно отметил, что юбилейный 100-й сбитый самолет оккупантов – на счету защитников Мариуполя.

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Марк Сировой
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