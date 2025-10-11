Украинские морпехи на неделе уничтожили четыре артсистемы, которыми РФ обстреливала Херсон

Херсон (Иллюстративное фото: Укринформ)

Военные 30-го корпуса морской пехоты уничтожили за последние четыре дня четыре артиллерийские системы, которыми обстреливали Херсон. Об этом Укринформу рассказал представитель 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ полковник Александр Завтонов.

По его словам, за период с 7 по 10 октября российские войска совершили 38 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам, которые находятся в полосе обороны 30-го корпуса морской пехоты.

Завтонов добавил, что больше всего от этих атак страдает Херсон, ведь он фактически находится, так сказать, "на нуле".

"В отличие от российских оккупантов, мы не размещаем артиллерию в городской застройке, чтобы не подвергать местных жителей дополнительной опасности. Тем не менее у нас есть средства противодействия таким террористическим атакам", – пояснил спикер.

Он рассказал, что в течение этих дней украинские военные уничтожили и ранили 83 оккупантов, поражены 48 единиц вооружения и техники, в том числе и четыре артиллерийские системы, которые обстреливали Херсон. Это результат контрбатарейной борьбы, в которой украинские военные сочетают артиллерию, дроны и современные системы разведки.

Как отметил Завтонов, не имея успехов на поле боя, враг делает все, чтобы бить по областному центру, продолжая свою террористическую тактику в отношении гражданского населения.