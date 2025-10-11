Українські морпіхи на тижні знищили чотири артсистеми, якими РФ обстрілювала Херсон

Херсон (Ілюстративне фото: Укрінформ)

Військові 30 корпусу морської піхоти знищили за останні чотири дні чотири артилерійські системи, якими обстрілювали Херсон. Про це Укрінформу розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ полковник Олександр Завтонов.

За його словами, за період з 7 до 10 жовтня російські війська здійснили 38 артилерійських обстрілів населених пунктів, які розташовані у смузі оборони 30 корпусу морської піхоти.

Завтонов додав, що найбільше від цих атак страждає Херсон, адже він фактично перебуває, так би мовити, "на нулі".

"На відміну від російських окупантів, ми не розміщуємо артилерію в міській забудові, щоб не наражати місцевих жителів на додаткову небезпеку. Тим не менш у нас є засоби протидії таким терористичним атакам", – пояснив речник.

Він розповів, що протягом цих днів українські військові знищили й поранили 83 окупантів, уражено 48 одиниць озброєння та техніки, зокрема і чотири артилерійські системи, що обстрілювали Херсон. Це результат контрбатарейної боротьби, у якій українські військові поєднують артилерію, дрони та сучасні системи розвідки.

Як наголосив Завтонов, не маючи успіхів на полі бою, ворог робить усе, щоб бити по обласному центру, продовжуючи свою терористичну тактику щодо цивільного населення.