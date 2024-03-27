Украинские военные сбили 10 "шахедов" и ликвидировали более 1000 оккупантов

Силы обороны сбили 10 из 13 дронов-камикадзе в ночь на 27 марта

Российский ''шахед'' (Фото: Pacific Express)

В ночь на 27 марта российская оккупационная армия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе типа Shahed, Силы обороны сбили почти все. Кроме того, Россия потеряла 1030 своих солдат, сообщили в сводке Генштаба.

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"Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину, применив 13 дронов типа Shahed 136\131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 дронов были уничтожены", – заявил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

По данным Воздушных сил, все вражеские дроны сбили в Сумской, Харьковской и Киевской областях.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 439 190 (+1030),

- танков – 6904 (+11),

– боевых бронированных машин – 13 216 (+9),

- артиллерийских систем – 10 931 (+27),

- РСЗО – 1019,

- средств ПВО – 728 (+1),

- самолетов – 347,

- вертолетов – 325,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25),

- крылатых ракет – 2015 (+1),

- кораблей/катеров – 26,

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 14 539 (+41),

- специальной техники – 1794 (+5).

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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