Украинские военные сбили 10 "шахедов" и ликвидировали более 1000 оккупантов
В ночь на 27 марта российская оккупационная армия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе типа Shahed, Силы обороны сбили почти все. Кроме того, Россия потеряла 1030 своих солдат, сообщили в сводке Генштаба.
"Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину, применив 13 дронов типа Shahed 136\131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 дронов были уничтожены", – заявил представитель Генштаба Андрей Ковалев.
По данным Воздушных сил, все вражеские дроны сбили в Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 439 190 (+1030),
- танков – 6904 (+11),
- артиллерийских систем – 10 931 (+27),
- РСЗО – 1019,
- средств ПВО – 728 (+1),
- самолетов – 347,
- вертолетов – 325,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25),
- крылатых ракет – 2015 (+1),
- кораблей/катеров – 26,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 539 (+41),
- специальной техники – 1794 (+5).
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
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