Українські військові збили 10 "шахедів" та ліквідували понад 1000 окупантів
В ніч проти 27 березня російська окупаційна армія атакувала Україну 13 дронами-камікадзе типу Shahed, Сили оборони збили майже всі. Крім того, Росія втратила 1030 своїх вояк, повідомили у зведенні Генштабу.
"Уночі російські терористи вкотре атакували Україну, застосувавши 13 дронів типу Shahed 136\131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 дронів було знищено", – заявив речник Генштабу Андрій Ковальов.
За даними Повітряних сил, всі ворожі дрони було збито в межах Сумської, Харківської та Київської областей.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 439 190 (+1030),
- танків – 6904 (+11),
- артилерійських систем – 10 931 (+27),
- РСЗВ – 1019,
- засобів ППО – 728 (+1),
- літаків – 347,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
- крилатих ракет – 2015 (+1),
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 539 (+41),
- спеціальної техніки – 1794 (+5).
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла почалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
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