Українські військові збили 10 "шахедів" та ліквідували понад 1000 окупантів

Сили оборони збили 10 з 13 дронів-камікадзе в ніч проти 27 березня

Російський ''шахед'' (Фото: Pacific Express)

В ніч проти 27 березня російська окупаційна армія атакувала Україну 13 дронами-камікадзе типу Shahed, Сили оборони збили майже всі. Крім того, Росія втратила 1030 своїх вояк, повідомили у зведенні Генштабу.

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"Уночі російські терористи вкотре атакували Україну, застосувавши 13 дронів типу Shahed 136\131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 дронів було знищено", – заявив речник Генштабу Андрій Ковальов.

За даними Повітряних сил, всі ворожі дрони було збито в межах Сумської, Харківської та Київської областей.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 439 190 (+1030),

- танків – 6904 (+11),

- бойових броньованих машин – 13 216 (+9),

- артилерійських систем – 10 931 (+27),

- РСЗВ – 1019,

- засобів ППО – 728 (+1),

- літаків – 347,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),

- крилатих ракет – 2015 (+1),

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 539 (+41),

- спеціальної техніки – 1794 (+5).

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла почалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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