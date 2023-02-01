Украинские военные уничтожили более 900 оккупантов за сутки: сводка потерь России

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 920 российских военных, 14 единиц артиллерии и восемь танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля 2022 года по 1 февраля 2023-го армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 128 420 (+920) человек ликвидировано,

танков ‒ 3209 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6382 (+4),

артиллерийских систем ‒ 2207 (+10),

РСЗО ‒ 458 (+4),

средств ПВО ‒ 221 (0),

самолетов ‒ 293 (0),

вертолетов ‒ 284 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1951 (0),

крылатых ракет ‒ 796 (0),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5061 (+13),

спецтехники ‒ 200 (0).

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Марко Сировой

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