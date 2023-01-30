ВСУ полностью уничтожили отдельную разведывательную роту россиян под Угледаром – Генштаб

По данным разведки, среди российских военных циркулирует информация о полном уничтожении украинскими воинами отдельной разведывательной роты оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Согласно сообщению, в ноябре прошлого года 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ "уже получала по зубам под Павловкой". Поэтому не вызывает удивления тот факт, что они снова терпят тяжелые потери в том же месте, сообщает Генштаб.

Украинские подразделения, защищающие рубежи в районе Угледара, недавно "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле". По данным Генштаба, в течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери.

"В частности, по данным разведки, среди российских военных циркулирует информация о полном уничтожении украинскими воинами сил и средств отдельной разведывательной роты, относящейся к 155-й отдельной бригаде морской пехоты россии, которая участвовала в штурме города Угледар Донецкой области", – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов и 11 единиц техники.

Вадим Ребрина

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