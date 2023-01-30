Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 490 россиян и 11 единиц техники оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов и 11 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки и Ямполевки Луганской области, а также Раздоловки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области.
Общие потери противника с момента начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 126650 (+490),
— танков — 3201 (+4),
— боевых бронированных машин — 6369 (+3),
— артиллерийских систем — 2196 (+1),
— РСЗО — 453,
— средств ПВО — 221,
— самолетов — 293,
— вертолетов — 284,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1947,
— крылатых ракет — 796,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4),
— специальной техники — 199.
- 26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.
- По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.
- Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.
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