Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 490 россиян и 11 единиц техники оккупантов

Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов и 11 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки и Ямполевки Луганской области, а также Раздоловки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области.

Общие потери противника с момента начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 126650 (+490),

— танков — 3201 (+4),

— боевых бронированных машин — 6369 (+3),

— артиллерийских систем — 2196 (+1),

— РСЗО — 453,

— средств ПВО — 221,

— самолетов — 293,

— вертолетов — 284,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1947,

— крылатых ракет — 796,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4),

— специальной техники — 199.

26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.

Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.

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Дмитро Гриниченко

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