Украинские защитники ликвидировали российского подполковника, еще двое тяжело ранены
21.04.2022, 20:11
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Защитниками Украины ликвидирован командир мотострелкового полка РФ, подполковник Денис Межуев. Тяжелые ранения получили полковник Харитонов и подполковник Смирнов. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 21 апреля.
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Межуев командовал первым мотострелковым полком второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа РФ. Харитонов и Смирнов входили в руководящий состав этого же соединения.
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