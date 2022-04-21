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Украинские защитники ликвидировали российского подполковника, еще двое тяжело ранены

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 20:11
Украинские защитники ликвидировали российского подполковника, еще двое тяжело ранены - Фото
Снимок экрана 2022-04-21 в 20.10.02

Защитниками Украины ликвидирован командир мотострелкового полка РФ, подполковник Денис Межуев. Тяжелые ранения получили полковник Харитонов и подполковник Смирнов. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 21 апреля.

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Межуев командовал первым мотострелковым полком второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа РФ. Харитонов и Смирнов входили в руководящий состав этого же соединения.

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Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война
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