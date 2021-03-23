Украинским военным передадут 26 боевых машин пехоты, которые ранее изъяли в Польше

Боевые машины пехоты БМП-1АК, ранее принудительно изъятые у польской компании Wtorplast, 25 марта передадут Вооруженным Силам Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Укроборонпрома.

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Сообщается, что украинским военным передадут 26 единиц техники – госкомпания Укрспецэкспорт принудительно изъяла у польского поставщика по решению суда в 2020 году.

Польская фирма должна была поставить технику для украинских военных еще в 2018 году, отмечается в сообщении. Однако этого не произошло из-за того, что Wtorplast захотела пересмотреть условия контракта в сторону увеличения стоимости сделки.

Как заявили в Укроборонпроме, машины впоследствии подготовили для передачи армии на Житомирском бронетанковом заводе.

В феврале 2021 года Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72.

17 марта Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины партию модернизированных танков Т-64 и Т-72.

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Станислав Стороженко

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