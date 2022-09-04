Украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты – Минобороны

Одна из украинских ракетных батарей "Бук М1" сбила российский самолет без всякого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Министерства обороны АрмияInform.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", — рассказал военный.

Информацию об этом случае распространило в соцсетях Министерство обороны.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области.

За это время украинский "Бук" сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Мельник получил орден "Золотая Звезда" от президента Владимира Зеленского на церемонии, посвященной Дню Воздушных сил ВС Украины.

1 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов рассказал, что Украина готовит большое количество специалистов по противовоздушной обороне. Около 500 уже прошли обучение на полигонах за границей.

По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.

Осенью Украина получит первые западные системы ПВО – американо-норвежские NASAMS и германские IRIS-T.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.