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Украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 12:13
Украинский
ЗРК Бук-М1 (Скриншот видео)

Одна из украинских ракетных батарей "Бук М1" сбила российский самолет без всякого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Министерства обороны АрмияInform.

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"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", — рассказал военный.

Информацию об этом случае распространило в соцсетях Министерство обороны.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области.

За это время украинский "Бук" сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Мельник получил орден "Золотая Звезда" от президента Владимира Зеленского на церемонии, посвященной Дню Воздушных сил ВС Украины.

Украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты – Минобороны
Андрій Водяний
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пво война
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