Украинский воин самостоятельно взял четырех пленных – кто он и как это было

17 июня о захвате воином ВСУ в плен четырех россиян написал Александр Сырский. LIGA.net узнала детали в 33-й бригаде

Выстрел из ПТРК Milan (Фото: 33-я ОМБр)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как украинский воин на днях самостоятельно взял в плен сразу четырех россиян. В 33-й отдельной механизированной бригаде рассказали LIGA.net, что это был сержант одного из подразделений бригады Андрей Лясковец.

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В 33-й ОМБр отметили, что вечером 14 июня российские войска под прикрытием бронетехники штурмовали украинские позиции в районе села Победа возле Марьинки.

Карта Deepstate

В ходе штурма младший сержант Лясковец из противотанкового ракетного комплекса MILAN подбил одну вражескую боевую машину пехоты. Тогда оставшаяся уцелевшая часть российского десанта рассредоточилась в посадке, так и не доехав до места назначения.

По данным военных, 18 россиян смогли десантироваться на украинские позиции, после чего завязался бой. Под командованием Лясковца за короткое время десант противника был локализован, а большая его часть – уничтожена.

В ночь на 15 июня Лясковец участвовал в поисках и уничтожении остатков врага.

Около 15.00 15 июня младший сержант обнаружил остатки вражеской группы, выдвинулся навстречу и открыл огонь из стрелкового оружия, чем дезориентировал противника и ввел в состояние паники, рассказали в бригаде.

Сориентировавшись в обстановке и подобрав удачный момент, он взял в плен четырех военнослужащих РФ, один из которых погиб при перемещении – его точным ударом уничтожил российский FPV.

Также в бригаде подчеркнули, что вражеский штурм удалось отбить без потерь личного состава и сохранить боевые позиции батальона.

Сырский, комментируя эту историю, написал: "Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой".

29 мая сообщалось, что в Украине открыли третий лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3" и отправили туда первых россиян. Это произошло, в частности, из-за того, что Россия блокирует обмены военнопленными.

6 июня диктатор Путин озвучил якобы число пленных украинцев и россиян, но в ГУР это заявление опровергли.

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