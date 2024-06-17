Український воїн самотужки взяв чотирьох полонених – хто він і як це було

17 червня про захоплення воїном ЗСУ в полон чотирьох росіян написав Олександр Сирський. LIGA.net дізналась деталі в 33-й бригаді

Постріл із ПТРК Milan (Фото: 33-я ОМБр)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як український воїн днями самостійно взяв у полон одразу чотирьох росіян. У 33-й окремій механізованій бригаді розповіли LIGA.net, що це був головний сержант одного з підрозділів бригади Андрій Лясковець.

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У 33-й ОМБр зазначили, що ввечері 14 червня російські війська під прикриттям бронетехніки штурмували українські позиції в районі села Побєда, що біля Мар'їнки.

Карта Deepstate

Під час штурму молодший сержант Лясковець із протитанкового ракетного комплексу MILAN підбив одну ворожу бойову машину піхоти. Тоді частина російського десанту, що залишилась неушкодженою, розосередилась у посадці, так і не доїхавши до місця призначення.

За даними військових, 18 росіян змогли десантуватись на українські позиції, після чого зав’язався бій. Під командуванням Лясковця за короткий проміжок часу десант противника був локалізований, а більша його частина – знищена.

У ніч проти 15 червня Лясковець брав участь у пошуках і знищенні залишків ворога.

Близько 15:00 15 червня молодший сержант виявив залишки ворожої групи, висунувся назустріч і відкрив вогонь зі стрілецької зброї, чим дезорієнтував противника та ввів у стан паніки, розповіли у бригаді.

Зорієнтувавшись в обстановці та підібравши влучний момент, він взяв у полон чотирьох військовослужбовців РФ, один з яких загинув під час переміщення – його влучним ударом знищив російський FPV.

Також у бригаді наголосили, що ворожий штурм удалось відбити без жодних втрат особового складу і зберегти бойові позиції батальйону.

Сирський, коментуючи цю історію, написав: "Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників і неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою".

29 травня повідомлялось, що в Україні відкрили третій табір для утримання російських військовополонених "Центр-3" і відправили туди перших росіян. Це сталося, зокрема, через те, що Росія блокує обміни військовополоненими.

6 червня диктатор Путін озвучив нібито число полонених українців і росіян, але у ГУР цю заяву спростували.

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