Украинцев спросили, нужно ли наказывать коррупционеров быстрее с нарушением закона: опрос
Более половины украинцев хотят как можно скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет сделано через нарушение законодательства. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно исследованию, около 55% респондентов хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет через нарушение законов.
Противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных, еще 3% не определились.
Отмечается, что чем меньше граждане доверяют судам и полиции, тем больше требование наказывать как можно быстрее с нарушением закона — 41% из тех, кто доверяет правоохранителям, говорят о необходимости скорейшего наказания, а среди тех, кто не доверяет — таких уже 63%.
Противоположная тенденция в случае с доверием к президенту, из тех, кто больше доверяет главе государства, настаивают на скорейшем наказании.
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