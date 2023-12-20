Украинцев спросили, нужно ли наказывать коррупционеров быстрее с нарушением закона: опрос

Большинство респондентов выступили за скорейшее наказание коррупционеров, даже если это будет сделано с нарушением закона

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС)

Более половины украинцев хотят как можно скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет сделано через нарушение законодательства. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно исследованию, около 55% респондентов хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет через нарушение законов.

Противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных, еще 3% не определились.

Отмечается, что чем меньше граждане доверяют судам и полиции, тем больше требование наказывать как можно быстрее с нарушением закона — 41% из тех, кто доверяет правоохранителям, говорят о необходимости скорейшего наказания, а среди тех, кто не доверяет — таких уже 63%.

Противоположная тенденция в случае с доверием к президенту, из тех, кто больше доверяет главе государства, настаивают на скорейшем наказании.

Опрос проводился с 29 ноября до 9 декабря методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Был опрошен 1031 респондент в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС.

Выборы могут быть только после войны. Так считает подавляющее большинство украинцев: опрос.

Половина украинцев из прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС.

Читайте также: Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС