Українців запитали, чи потрібно карати корупціонерів швидше з порушенням закону: опитування КМІС
Більш ніж половина українців хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде зроблено через порушення законодавства. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з дослідженням, близько 55% респондентів хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.
Протилежної думки дотримуються 42% опитаних, ще 3% не визначились.
Зазначається, що чим менше громадяни довіряють судам і поліції, тим більша вимога карати якнайшвидше з порушенням закону — 41% з тих, хто довіряє правоохоронцям, говорять про необхідність якнайшвидшого покарання, а серед тих, хто не довіряє — таких уже 63%.
Протилежна тенденція у випадку довіри до президента, з тих, хто більше довіряє главі держави, наполягають на якнайшвидшому покаранні.
- Обмеження прав українців після війни. Майже 90% громадян виступають проти опитування КМІС.
- Вибори можливі лише після війни. Так вважає переважна більшість українців: опитування.
- Половина українців із прифронтових територій довіряє Telegram-каналам – опитування КМІС.
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