Українців запитали, чи потрібно карати корупціонерів швидше з порушенням закону: опитування КМІС

Більшість респондентів виступили за якнайшвидше покарання корупціонерів, навіть якщо це буде зроблено з порушенням закону

Вищий антикорупційний суд (Фото: пресслужба ВАКС)

Більш ніж половина українців хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде зроблено через порушення законодавства. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з дослідженням, близько 55% респондентів хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.

Протилежної думки дотримуються 42% опитаних, ще 3% не визначились.

Зазначається, що чим менше громадяни довіряють судам і поліції, тим більша вимога карати якнайшвидше з порушенням закону — 41% з тих, хто довіряє правоохоронцям, говорять про необхідність якнайшвидшого покарання, а серед тих, хто не довіряє — таких уже 63%.

Протилежна тенденція у випадку довіри до президента, з тих, хто більше довіряє главі держави, наполягають на якнайшвидшому покаранні.

Опитування проводилося з 29 листопада до 9 грудня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів і подальшим статистичним обліком. Було опитано 1031 респондента віком від 18 років і старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

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