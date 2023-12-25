Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали на выборах 1991 года сегодня: опрос КМИС

В 2023 году украинцы бы сделали диаметрально противоположный выбор, чем это было в 1991 году

Леонид Кравчук и Вячеслав Черновол (Фото: газета "День")

Украинцы в 2023 году в подавляющем большинстве проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Черновола, а не Леонида Кравчука, если бы оказались на голосовании 1991 года. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно исследованию, среди нынешних украинцев 74% проголосовали бы за Черновола, а за Кравчука — 13%.

Среди тех, кто голосовал бы и определился с выбором, 86% отдали бы голос за Черновола и 14% — за Кравчука.

Отмечается, что среди опрошенных, которые в имели право голоса в 1991 году (сейчас этим людям 50+), 81% проголосовал бы за Черновола, а 10% — за Кравчука.

Черновол победил бы во всех регионах.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 1031 респондент в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

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