Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали на выборах 1991 года сегодня: опрос КМИС
Украинцы в 2023 году в подавляющем большинстве проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Черновола, а не Леонида Кравчука, если бы оказались на голосовании 1991 года. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно исследованию, среди нынешних украинцев 74% проголосовали бы за Черновола, а за Кравчука — 13%.
Среди тех, кто голосовал бы и определился с выбором, 86% отдали бы голос за Черновола и 14% — за Кравчука.
Отмечается, что среди опрошенных, которые в имели право голоса в 1991 году (сейчас этим людям 50+), 81% проголосовал бы за Черновола, а 10% — за Кравчука.
Черновол победил бы во всех регионах.
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