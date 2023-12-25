Українців запитали, за кого вони проголосували б на виборах 1991 року сьогодні: опитування КМІС

У 2023 році українці зробили б діаметрально протилежний вибір, ніж це було в 1991 році

Леонід Кравчук та В'ячеслав Чорновіл (Фото: газета "День")

Українці 2023 року в переважній більшості проголосували б на виборах президента за В'ячеслава Чорновола, а не Леоніда Кравчука, якби опинилися на голосуванні 1991 року. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з дослідженням, серед нинішніх українців 74% проголосувало б за Чорновола, а за Кравчука — 13%.

Серед тих, хто б голосував і визначився з вибором, 86% віддали б голос за Чорновола і 14% — за Кравчука.

Зазначається, що серед опитаних, які мали право голосу 1991 року (зараз цим людям 50+), 81% проголосував би за Чорновола, а 10% — за Кравчука.

Чорновіл переміг би у всіх регіонах.

Опитування проводилося в період з 29 листопада до 9 грудня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів і подальшим статистичним обліком. Було опитано 1031 респондент віком від 18 років і старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

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