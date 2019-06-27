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27.06.2019, 11:33

Украинцы без понятия, кто должен быть преемником Гройсмана: опрос

Украинцы без понятия, кто должен быть преемником Гройсмана: опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

55% опрошенных считают, что премьером должен стать кандидат с большим опытом управления страной, 35% ждут "новое лицо" - даже без опыта госуправления

Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьером после выборов в Раду украинцы видят Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и действующего главу правительства Владимира Гройсмана. Таковы результаты июньского опроса от компании группа Рейтинг.

Рейтинги всех кандидатов крайне низки и не превышают 13%.

Гройсмана чаще хотят видеть премьером в Галичине и центре Украины, Бойко - на востоке и в Донбассе, Тимошенко - на западе, севере, в центре и в Киеве.

"Премьерские" симпатии граждан:

13% - Бойко (Оппозиционная платформа/За життя);
11% - Тимошенко (Батькивщина);
10% - Гройсман (Украинская стратегия);
7% - Игорь Смешко (Сила и честь);
6% - Дмитрий Разумков (Слуга народа);
5% - Святослав Вакарчук (Голос);
4% - Петр Порошенко (Европейская солидарность);
4% - Анатолий Гриценко (Гражданская позиция);
4% - Михаил Саакашвили (Рух нових сил);
3% - Олег Ляшко (Радикальная партия);
2% - Андрей Садовый (Самопомощь);
2% - Александр Вилкул (Оппозиционная платформа/За життя);

7% - кто-то другой;
7% - никто из списка выше;
14% граждан еще не определились.

Чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьера. Этот тезис больше разделяют сторонники Евросолидарности (87%), Батькивщины (81%), Оппоплатформы/За життя (80%) и Украинской стратегии (75%), меньше - сторонники Свободы (55%), Голоса (52%) и Слуги народа (43%).

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Опрос проведен 12-20 июня 2019 года среди 6000 граждан от 18 лет и старше методом личного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 1,3%.

Совместный опрос Соцмониторинга, Института социсследований и Рейтинга в середине мая: Тимошенко - 10,2%, Смешко - 10%, Бойко - 9,7%, Гройсман - 8,8%, Гриценко - 7,1%, Порошенко - 3,9%. Опрос КМИС с 26 мая по 7 июняБойко - 12,9%, Тимошенко - 11,3%, Смешко - 8,1%, Гройсман - 7,7%, Гриценко - 4%, Порошенко - 2,6%.

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Теги: премьер-министр, опрос, группа рейтинг, социология
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