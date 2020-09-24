Украинцы хотят избирать глав областей, местных судей и прокуроров – опрос Рейтинга
Большинство украинцев поддержало создание муниципальной полиции, подотчетной местным властям
Большинство украинцев хотели бы выбирать глав областей, местных судей и прокуроров, а также поддержали создание муниципальной полиции. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре группой Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Избрание глав областей поддерживают 83% опрошенных, против – 9%.
За избрание местных судей и прокуроров высказались 71% и 68% соответственно, против – 20% и 23%.
Нажмите, чтобы увеличить:
Поддерживают инициативу создания муниципальной полиции, которая подчинялась бы местным властям, 57% опрошенных, 30% против.
Нажмите, чтобы увеличить:
Опрос проводился 19-22 сентября по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 5000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 1,4%.
- 22 июня мэр Киева Кличко заявил, что столице нужна муниципальная полиция, подотчетная громаде.
- 8 июля в МВД заявили, что прерогатива применения силы принадлежит исключительно Нацполиции.
Читайте также: "Сукин сын, но наш". Почему украинцы голосуют "за порядок" на местных выборах
Комментарии