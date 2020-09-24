Украинцы хотят избирать глав областей, местных судей и прокуроров – опрос Рейтинга

Большинство украинцев поддержало создание муниципальной полиции, подотчетной местным властям

Большинство украинцев хотели бы выбирать глав областей, местных судей и прокуроров, а также поддержали создание муниципальной полиции. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре группой Рейтинг.

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Избрание глав областей поддерживают 83% опрошенных, против – 9%.

За избрание местных судей и прокуроров высказались 71% и 68% соответственно, против – 20% и 23%.

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Поддерживают инициативу создания муниципальной полиции, которая подчинялась бы местным властям, 57% опрошенных, 30% против.

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Опрос проводился 19-22 сентября по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 5000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 1,4%.

22 июня мэр Киева Кличко заявил, что столице нужна муниципальная полиция, подотчетная громаде.

8 июля в МВД заявили, что прерогатива применения силы принадлежит исключительно Нацполиции.

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Денис Юдин

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