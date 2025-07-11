Украинцы из прифронтовых территорий пытаются остаться в стране – ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев работает с правительством Украины над планом "реагирования на зиму"

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Украинцы из прифронтовых территорий, вынужденные покинуть свои дома, пытаются остаться в стране. Об этом... сообщила представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг в интервью Associated Press.

"В настоящее время большинство недавно перемещенных лиц остаются в стране, и именно это большинство людей предпочитают: оставаться как можно ближе к своим родным регионам", – сказала Биллинг.

По ее словам, из-за нежелания украинцев уезжать в другие страны необходима поддержка в восстановлении Украины.

"Люди, которые эвакуируются из прифронтовых районов, нуждаются в поддержке. Но в то же время мы должны продолжать помогать Украине в немедленном восстановлении, чтобы люди, которые хотят остаться в Украине, могли это сделать", – заявила она.

В настоящее время УВКБ ООН в Украине работает с правительством Украины над планом "реагирования на зиму", который будет включать денежную помощь уязвимым семьям для оплаты дров, угля и брикетов для отопления домов в прифронтовых районах, где повреждены энергетические системы.

"Нас ждет еще одна зима, и мы знаем, что холодная погода добавляет еще один уровень риска для людей. Поэтому будет крайне важно обеспечить поддержку энергетических систем Украины, а также отдельных домохозяйств", – подчеркнула Биллинг.