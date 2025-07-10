Отчет ООН: Июнь 2025 года – рекордный месяц по жертвам среди гражданских с начала войны

В июне также погибло наибольшее количество мирного населения почти за год

Атака по Киеву (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Июнь 2025 года стал месяцем с наибольшим числом жертв в Украине среди мирного населения с начала полномасштабной войны. Об этом сказано в отчете украинской миссии Организации объединенных наций.

Из 1575 украинцев 232 погибли и 1343 ранены в 16 областях и Киеве. Количество гражданских, погибших в июне, является самым большим почти за год, сказано в документе. Подавляющее большинство (98%) жертв были на территориях, подконтрольных Украине.

Более того, россияне выпустили в июне 2025 года почти в 10 раз больше боеприпасов по Украине, чем за июнь 2024 года. Большинство жертв, а именно 53%, пострадали от ракетных ударов по городам.

"К примеру, в Днепре, Киеве и Харькове удары часто приводили к многочисленным жертвам в одном инциденте, с особенно большим количеством раненых гражданских", – говорится в отчете.

В прифронтовых города число жертв среди гражданских оставалось высоким. Большинство из них были осуществлены дронами с близкого расстояния, особенно в Херсонской и Донецкой областях.