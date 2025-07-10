Звіт ООН: Червень 2025 року – рекордний місяць за жертвами серед цивільних з початку війни

У червні також загинула найбільша кількість мирного населення за майже рік

Атака по Києву (Ілюстративне фото: ДСНС)

Червень 2025 року став місяцем з найбільшою кількістю жертв в Україні серед мирного населення з початку повномасштабної війни. Про це сказано у звіті української місії Організації об'єднаних націй.

З 1575 українців 232 загинули й 1343 поранені у 16 областях і Києві. Кількість цивільних, які загинули у червні, є найбільшою майже за рік, сказано в документі. Переважна більшість (98%) жертв була на територіях, підконтрольних Україні.

Щобільше, росіяни випустили у червні 2025 року майже вдесятеро більше боєприпасів по Україні, ніж за червень 2024 року. Більшість жертв, а саме 53%, постраждали від ракетних ударів по містах.

"Наприклад, у Дніпрі, Києві й Харкові удари часто призводили до численних жертв в одному інциденті, з особливо великою кількістю поранених цивільних", – йдеться у звіті.

У прифронтових містах кількість жертв серед цивільних залишалася високою. Більшість з них було здійснено дронами з близької відстані, особливо у Херсонській і Донецькій областях.