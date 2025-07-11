Українці з прифронтових територій намагаються залишитися в країні – ООН
Українці з прифронтових територій, які змушені покинути свої домівки, намагаються залишитися в країні. Про це повідомила представниця Агентства Організації об'єднаних націй у справах біженців в Україні Кароліна Ліндгольм Біллінг в інтерв'ю Associated Press.
"Наразі більшість нещодавно переміщених осіб залишаються в країні, і саме цьому більшість людей віддають перевагу: залишатися якомога ближче до своїх рідних регіонів", – сказала Біллінг.
За її словами, через небажання українців їхати до інших країн необхідна підтримка у відновленні України.
"Люди, які евакуюються з прифронтових районів, потребують підтримки. Але водночас ми повинні продовжувати допомагати Україні у негайному відновленні, щоб люди, які хочуть залишитися в Україні, могли це зробити", – заявила вона.
Наразі Агентство ООН у справах біженців в Україні працює з урядом України над планом "реагування на зиму", який включатиме грошову допомогу вразливим сім’ям для оплати дров, вугілля та брикетів для опалення будинків у прифронтових районах, де пошкоджені енергетичні системи.
"На нас чекає ще одна зима, і ми знаємо, що холодна погода додає ще один рівень ризику для людей. Тому буде надзвичайно важливо забезпечити підтримку енергетичних систем України, а також окремих домогосподарств", – наголосила Біллінг.
- Червень став найбільшим щомісячним показником жертв серед цивільного населення за останні три роки: 232 людини загинули та 1343 отримали поранення, повідомили в ООН.
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