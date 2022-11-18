Украинцы не настроены ждать приговора Путину восемь лет – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов приветствовал решение суда Гааги по делу MH17, но отметил, что должны быть также осуждены заказчики этого преступления — режим российского диктатора Владимира Путина.

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"Приветствуем решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное – украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма", – написал Данилов.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключение следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все обвинения "голословными". Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Вчера, 17 ноября, суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, выпущенной с временно оккупированной территории.

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Вадим Ребрина

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