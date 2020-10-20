Украинцы не верят в репутацию партий и ассоциируют с коррупцией Порошенко – опрос

Большинство опрошенных не считают, что нынешние партии и политики обладают безупречной репутацией

Большинство украинцев (около 70%) считают, что ни один политик или партия в стране не имеют "безупречной репутации". При этом, с коррупцией половина опрошенных ассоциируют партию Европейская солидарность и пятого президента Петра Порошенко, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Партии

Украинцам предложили выбрать пять партий и политиков, которые, по их мнению, больше всего замешаны в коррупционных скандалах, ассоциируются с Евросоюзом, а также обладают "безупречной репутацией".

Самыми "коррумпированными" партиями респонденты назвали Европейскую солидарность (49,2%), Батькивщину (32,4%), ОПЗЖ (30,7%), Оппозиционный блок и Слугу народа (14,3 и 13,6%).

С ЕС примерно у половины опрошенных (53,5%) ассоциируется партия Европейская солидарность, СН и Батькивщина набрали около 20% голосов. При этом, большинство украинцев (71,1%) сказали, что ни одна партия не имеет в их глазах безупречной репутации.

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Политики

Аналогично жителям страны предложили назвать десять политиков, которых больше всего подозревают в причастности к коррупции, а также имеющих "безупречную репутацию".

Большая часть опрошенных заявила, что с коррупцией у них ассоциируются Петр Порошенко (52,9%), глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко (35,2%) и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (29,5%). Дальше идут сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (24%) и нынешний президент Владимир Зеленский (10,4%).

Также больше половины респондентов (67,8%) отметили, что не могут говорить о безупречной деловой репутации ни одного из политиков.

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Опрос проводился с 8 по 15 октября среди 1009 респонедентов старше 18 лет из 73 населенных пунктов по всей Украине при помощи личных интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

По данным сентябрьского опроса КМИС, рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, а в Раду на выборах должны пройти пять партий.

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Дарья Мостовая

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