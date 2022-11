Украинцы очень любят птиц. Для российских оккупантов полеты в Украину вредны – Резников

Министр обороны Алексей Резников от имени украинской армии предупредил российских оккупантов о вредности полетов в Украину и опубликовал в Twitter видео уничтожения вертолета.

"Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну", – написал Резников.

Он добавил предупреждение оккупантам от Сил обороны Украины.

"Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов", – написал глава Минобороны.

Ukrainians love birds very much. We cannot accept the presence of those disgusting russian metal objects – which scare our fauna – in our skies. #UAarmy warns: flights to Ukraine are harmful to russian occupiers.



Maksym Snizhko pic.twitter.com/Y0njzmsISA