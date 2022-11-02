Украинцы очень любят птиц. Для российских оккупантов полеты в Украину вредны – Резников
Министр обороны Алексей Резников от имени украинской армии предупредил российских оккупантов о вредности полетов в Украину и опубликовал в Twitter видео уничтожения вертолета.
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"Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну", – написал Резников.
Он добавил предупреждение оккупантам от Сил обороны Украины.
"Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов", – написал глава Минобороны.
Ukrainians love birds very much. We cannot accept the presence of those disgusting russian metal objects – which scare our fauna – in our skies. #UAarmy warns: flights to Ukraine are harmful to russian occupiers.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
Maksym Snizhko pic.twitter.com/Y0njzmsISA
- Вечером 31 октября в Херсонской области украинские зенитчики за три минуты уничтожили два ударных вертолета российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
- 1 ноября зенитчики ВСУ в Донецкой области сбили российский вертолет Ми-8 и беспилотник.
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