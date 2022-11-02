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Украинцы очень любят птиц. Для российских оккупантов полеты в Украину вредны – Резников

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 18:38
Украинцы очень любят птиц. Для российских оккупантов полеты в Украину вредны – Резников - Фото
Алексей Резников (фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников от имени украинской армии предупредил российских оккупантов о вредности полетов в Украину и опубликовал в Twitter видео уничтожения вертолета.

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"Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну", – написал Резников.

Он добавил предупреждение оккупантам от Сил обороны Украины.

"Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов", – написал глава Минобороны.

Читайте также: На Донбассе уничтожен вертолет россиян вместе с экипажем – видео

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война вертолет
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