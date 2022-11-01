Зенитчики ВСУ сбили в Донецкой области российский вертолет Ми-8 и беспилотник
01.11.2022, 20:40
Ми-8 (иллюстративное фото – пресс-служба Минобороны РФ)
Украинские военнослужащие сегодня в первой половине дня сбили в Донецкой области российский вертолет и беспилотник. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сообщается, что 1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Восток" около 09:00 был сбит российский вертолет Ми-8, а около 12:00 - вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.
Вчера украинские зенитчики на фронте в Херсонской области установили рекорд – за три минуты уничтожили два ударных вертолета российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
- По данным Генштаба ВСУ, сегодня, 1 ноября, российские оккупанты пытались наступать на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском.
Смотрите также: На Донбассе уничтожен вертолет россиян вместе с экипажем – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии