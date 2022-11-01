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Зенитчики ВСУ сбили в Донецкой области российский вертолет Ми-8 и беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 20:40
Зенитчики ВСУ сбили в Донецкой области российский вертолет Ми-8 и беспилотник - Фото
Ми-8 (иллюстративное фото – пресс-служба Минобороны РФ)

Украинские военнослужащие сегодня в первой половине дня сбили в Донецкой области российский вертолет и беспилотник. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Сообщается, что 1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Восток" около 09:00 был сбит российский вертолет Ми-8, а около 12:00 - вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Вчера украинские зенитчики на фронте в Херсонской области установили рекорд – за три минуты уничтожили два ударных вертолета российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор". 

  • По данным Генштаба ВСУ, сегодня, 1 ноября, российские оккупанты пытались наступать на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском.

Смотрите также: На Донбассе уничтожен вертолет россиян вместе с экипажем – видео

Оксана Житнюк
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Донецкая область война вертолет ми-8
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