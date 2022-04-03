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Украинцы побеждают на севере, но война далека от завершения – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 18:27
Украинцы побеждают на севере, но война далека от завершения – Белый дом - Фото
Рон Клейн (фото - ЕРА)

Украинская армия побеждает войска России на севере, в частности, возле Киева, однако война еще далека от завершения. Об этом в эфире ABC News заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

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"Украинцы выигрывают войну вокруг Киева и в северной части страны. В этом есть колоссальная заслуга борьбы, которую они ведут, и поддержки, которую оказывают США и союзники по НАТО. Мы отправляем оружие каждый божий день", – сказал он.

Однако, отметил Клейн, есть много свидетельств, что российский диктатор Владимир Путин намерен перебросить войска с севера на восток Украины.

"Я считаю, что у украинцев были победы, но эта война, к сожалению, далека от завершения", – подытожил он.

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Марк Сировой
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