Украинцы высказались о снятии трех неприкосновенностей: опрос

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Абсолютное большинство украинцев одобряют отмену неприкосновенности народных депутатов, судей и президента. Вместе с тем, многие соглашаются, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Более половины населения не одобряют отмену моратория на продажу земли (52%). По мнению 64% украинцев, вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения должен решаться на референдуме.

Абсолютное большинство украинцев (89%) одобряют внесение изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных украинцев, 4% затруднились ответить на вопрос

Половина опрошенных украинцев (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Ради. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных украинцев, 10% не смогли ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию, которые должны отменить неприкосновенность судей, негативно относятся к этому лишь 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

Большинство опрошенных украинцев (77%) одобряют внесение изменений в Конституцию относительно отмены неприкосновенности президента, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос.

Более половины опрошенных украинцев (52%) не одобряют поручения президента Владимира Зеленского об отмене моратория (запрета) на продажу земли сельскохозяйственного назначения в срок до октября этого года и введение купли-продажи земли до декабря этого года. Положительно относятся к этому поручению 35% опрошенных, 13% затруднились ответить на вопрос.

Более половины опрошенных украинцев (64%) считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

КМИС провел опрос с 16 по 19 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

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