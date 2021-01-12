Украину на инаугурации Байдена представит Ельченко
На инаугурации избранного президента США Джо Байдена представлять Украину будет украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В представительстве заверяют, что согласно утвержденному протоколу, все страны будут представлены на уровне послов. Это объясняется тем, что в США – тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, отметил в комментарии Укринформу Ельченко.
"Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", – добавил посол.
Ельченко будет единственным официальным представителем Украины на церемонии, отметил в комментарии ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Другие люди, которые просят посольство поспособствовать их присутствию на инаугурации, смогут это сделать лишь как частные лица.
- Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Утверждение его победы в Конгрессе США пытались сорвать сторонники действующего президента Трампа, которые 6 января прорвались в Капитолий. Однако здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
- По данным ABC News, у ФБР есть данные, что вооруженная группа планирует нападения на правительственные здания в день инаугурации.
Читайте также: Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США, слово за Зеленским – Енин
Комментарии