Украину на инаугурации Байдена представит Ельченко

На инаугурации избранного президента США Джо Байдена представлять Украину будет украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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В представительстве заверяют, что согласно утвержденному протоколу, все страны будут представлены на уровне послов. Это объясняется тем, что в США – тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, отметил в комментарии Укринформу Ельченко.

"Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", – добавил посол.

Ельченко будет единственным официальным представителем Украины на церемонии, отметил в комментарии ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Другие люди, которые просят посольство поспособствовать их присутствию на инаугурации, смогут это сделать лишь как частные лица.

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Марк Сировой

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