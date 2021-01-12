UA

Украину на инаугурации Байдена представит Ельченко

12.01.2021, 09:16
Украину на инаугурации Байдена представит Ельченко - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На инаугурации избранного президента США Джо Байдена представлять Украину будет украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В представительстве заверяют, что согласно утвержденному протоколу, все страны будут представлены на уровне послов. Это объясняется тем, что в США – тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, отметил в комментарии Укринформу Ельченко.

"Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", – добавил посол.

Ельченко будет единственным официальным представителем Украины на церемонии, отметил в комментарии ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Другие люди, которые просят посольство поспособствовать их присутствию на инаугурации, смогут это сделать лишь как частные лица.

Читайте также: Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США, слово за Зеленским – Енин

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
джо байден инаугурация владимир ельченко дмитрий кулеба

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 