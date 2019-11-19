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"Украл $1000, а возвращает $100". МИД Литвы - о действиях России

"Украл $1000, а возвращает $100". МИД Литвы - о действиях России - Фото
Линас Линкявичус (фото - пресс-служба МИД Литвы)
19.11.2019, 19:59

Возвращение кораблей Линкявичюс не считает "большой победой"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал возврат Украине Россией кораблей Военно-морских сил, незаконно захваченных в районе Керченского пролива. Заявление главы МИД цитируют литовские СМИ.

Решение Москвы, считает дипломат, не нужно считать прогрессом, поскольку оно не свидетельствует ни о какой "большой победе". Возврат судов Линкявичюс сравнил с ситуацией, "когда кто-то украл $1000, а потом возвращает $100". "Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", - добавил он.

"Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменяны", - отметил дипломат, назвав происшедшее "определенным шагом, что и так должно было произойти".

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