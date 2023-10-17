Укрэнерго: В сети разгоняют фейк о графиках отключения света. Ничего пока не планируется

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что введение графиков отключения света не будет, если россияне снова не начнут атаковать инфраструктуру.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Энергетики заявляют, что ряд медиа и Telegram-каналов начали использовать прошлогодние сюжеты и видео, утверждая, что в Украине вводятся графики отключения света — это ложная информация.

Отмечается, что никаких ограничений в ближайшие время не планируется, если оккупанты не возобновят атаки на энергетическую систему. "Разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие сообщения. Не ведитесь", — сказано в сообщении.

Укрэнерго пишет, что на сегодняшний день электроэнергии достаточно для покрытия всех нужд потребителей, а состояние энергосистемы не дает оснований начинать отключения. "Цель этих фейковых сообщений – посеять панику, недоверие, истощить украинцев", — заявили в компании. Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются. Читайте также: Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.