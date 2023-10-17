UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрэнерго: В сети разгоняют фейк о графиках отключения света. Ничего пока не планируется

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 16:38
Укрэнерго: В сети разгоняют фейк о графиках отключения света. Ничего пока не планируется - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что введение графиков отключения света не будет, если россияне снова не начнут атаковать инфраструктуру. 

Энергетики заявляют, что ряд медиа и Telegram-каналов начали использовать прошлогодние сюжеты и видео, утверждая, что в Украине вводятся графики отключения света — это ложная информация. 
Отмечается, что никаких ограничений в ближайшие время не планируется, если оккупанты не возобновят атаки на энергетическую систему. 
"Разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие сообщения. Не ведитесь", — сказано в сообщении. 
Укрэнерго пишет, что на сегодняшний день электроэнергии достаточно для покрытия всех нужд потребителей, а состояние энергосистемы не дает оснований начинать отключения. 
"Цель этих фейковых сообщений – посеять панику, недоверие, истощить украинцев", — заявили в компании.
  • Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Читайте также: Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаотключения светакритическая инфраструктураУкрэнергоэнергетикадезинформация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 