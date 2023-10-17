Укренерго: У мережі розганяють фейк про графіки відключення світла. Нічого поки не планується

У національній енергетичній компанії "Укренерго" заявили, що запровадження графіків відключення світла не буде, якщо росіяни знову не почнуть атакувати інфраструктуру.

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Енергетики заявляють, що низка медіа та Telegram-каналів почали використовувати торішні сюжети та відео, стверджуючи, що в Україні запроваджуються графіки відключення світла — це хибна інформація.

Зазначається, що жодних обмежень найближчим часом не планується, якщо окупанти не відновлять атаки на енергетичну систему.

"Розпалювачі штучної паніки почали користуватися тим, що зараз річниця початку масованих атак. Вони використовують торішні відео та тексти, деякі сюжети переозвучують, додаючи додаткову брехню, і видають за свіжі повідомлення. Не ведіться", – йдеться в повідомленні.

Укренерго пише, що на сьогодні електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів, а стан енергосистеми не дає підстав розпочинати відключення.

"Мета цих фейкових повідомлень – посіяти паніку, недовіру, виснажити українців", – заявили в компанії.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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