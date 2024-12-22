Укрпошта посвятила Усику марку. Говорит, что та предсказала победу боксера – фото

СЕО компании анонсировал появление марки еще 11 декабря, выпустили ее незадолго до боя Усик-Фьюри 2

Фото: Игорь Смелянский/Telegram

Укрпошта выпустила марку в честь победы украинского боксера Александра Усика в бою-реванше с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Смелянский поздравил Усика с победой, а Укрпошту – с маркой, которая "предсказала" ее.

СЕО компании анонсировал появление марки еще 11 декабря, выпустив ее незадолго до боя Усик-Фьюри 2.

"Усик на марке – это послание, что "мир любит сильных", а украинцы славятся смелостью и стойкостью. И сила – не всегда о мышцах, ракетах, количественном или физическом превосходстве. Это о характере, вере и духе, которыми наша нация одарена", – написал Смелянский.

Заказать марку можно на сайте Укрпошты.

Фото: Игорь Смелянский/Telegram

Фото: Игорь Смелянский/Telegram