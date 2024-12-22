Укрпошта присвятила Усику марку. Каже, що та передбачила перемогу боксера – фото

СЕО компанії анонсував появу марки ще 11 грудня, випустили її незадовго до бою Усик-Ф'юрі 2

Фото: Ігор Смілянський/Telegram

Укрпошта випустила марку на честь перемоги українського боксера Олександра Усика у бою-реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Смілянський привітав Усика з перемогою, а Укрпошту – з маркою, яка "передбачила" її.

СЕО компанії анонсував появу марки ще 11 грудня, випустили її незадовго до бою Усик-Ф'юрі 2.

"Зображення Усика на марці – це послання, що "світ любить сильних", а українці славляться сміливістю та стійкістю. І сила – не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована", – написав Смілянський.

Замовити марку можна на сайті Укрпошти.

Фото: Ігор Смілянський/Telegram

Фото: Ігор Смілянський/Telegram