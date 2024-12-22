Укрпошта присвятила Усику марку. Каже, що та передбачила перемогу боксера – фото
Укрпошта випустила марку на честь перемоги українського боксера Олександра Усика у бою-реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
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Смілянський привітав Усика з перемогою, а Укрпошту – з маркою, яка "передбачила" її.
СЕО компанії анонсував появу марки ще 11 грудня, випустили її незадовго до бою Усик-Ф'юрі 2.
"Зображення Усика на марці – це послання, що "світ любить сильних", а українці славляться сміливістю та стійкістю. І сила – не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована", – написав Смілянський.
Замовити марку можна на сайті Укрпошти.
- У ніч проти 19 травня 2024 року у столиці Саудівської Аравії відбувся історичний бій між Усіком і Ф'юрі, за результатами якого перемогу здобув українець. Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі. Переговори про цей поєдинок тривали ще з початку 2023 року. Бій неодноразово переносився, зокрема через травму британця у спарингу.
- У ніч проти 22 грудня відбувся історичний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Судді одностайно проголосували за перемогу Усика.