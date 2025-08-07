Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьинт Све

Формальный глава государства, находящегося под контролем хунты, скончался после продолжительной болезни

Мьинт Све (Фото: EPA)

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьинт Све скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает министерство информации Мьянмы.

Све скончался утром 7 августа в Военном госпитале столицы страны Нейпьидо.

Согласно сообщению, похороны пройдут с государственными почестями. Дата церемонии пока не объявлена.

В связи со смертью исполняющего обязанности президента объявлен национальный траур с 7 по 9 августа.

Накануне смерти Све министерство информации отчиталось о состоянии его здоровья. По данным ведомства, исполняющий обязанности президента болел с начала 2023 года.

Согласно результатам медицинского обследования, у него была диагностирована болезнь Паркинсона.

Све несколько раз проходил лечение в больницах, а с июля 2024 года лечился дома.

В июле этого года ему стало хуже. Его снова госпитализировали, и его состояние оценивалось как критическое.

Све стал исполняющим обязанности президента Мьянмы после военного переворота 1 февраля 2021 года, когда было свергнуто избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

Во время пребывания в должности Све мог выполнять только формальные обязанности, такие как подписание указов о продлении чрезвычайного положения, поскольку командующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг контролирует все правительственные функции.