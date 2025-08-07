Помер виконувач обов'язків президента М'янми М’їнт Све

М’їнт Све (Фото: EPA)

Виконувач обов'язків президента М'янми М’їнт Све помер у віці 74 роки після тривалої хвороби. Про це повідомляє міністерство інформації М’янми.

Све помер уранці 7 серпня у Військовому шпиталі столиці країни Найп'їдо.

Згідно з повідомленням, похорон відбудеться як державний. Дата церемонії ще не оголошена.

У зв'язку зі смертю виконувача обов'язків президента оголошено національну жалобу з 7 до 9 серпня.

Напередодні смерті Све міністерство інформації звітувало про стан його здоров'я. За даними відомства, в.о. президента хворів з початку 2023 року.

Згідно з результатами медичного обстеження, було встановлено, що він страждає на хворобу Паркінсона.

Све декілька разів проходив лікування у лікарнях, а з липня 2024 року лікувався вдома.

У липні цього року йому стало гірше. Све знову ушпиталили, його стан оцінювався як критичний.

Све став виконувачем обов'язків президента М'янми після військового перевороту 1 лютого 2021 року, коли був відсторонений обраний уряд Аун Сан Су Чжі.

Під час перебування на посаді Све міг виконувати лише формальні обов'язки, такі як видання указів про поновлення надзвичайного стану, оскільки головнокомандувач збройних сил М’янми Мін Аун Хлаїнг контролює усі урядові функції.