Умеров: Оккупанты сосредоточились на прорыве западнее Бахмута, Силы обороны срывают планы

Фото: Генштаб ВСУ

На Востоке россияне пытаются продвинуться вглубь украинских позиций, сосредоточившись на прорыве западнее Бахмута, однако Силам обороны удается эффективно срывать эти планы. Об этом сообщил глава Министерства обороны Рустем Умеров.

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"Посетил боевые подразделения на Восточном направлении. Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута", – написал он.

По его словам, несмотря на численное преимущество оккупантов, Украине удается эффективно срывать эти планы благодаря отваге, подготовке и профессиональности защитников.

Силы обороны удачно используют современные технологические системы – в противовес россиянам, пытающимся получить преимущество живой силой, пояснил он.

Чиновник наградил государственными и министерскими наградами военных, отличившихся в тяжелых боях с превосходящим противником.

Вчера Минобороны сообщило, что интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются, населенный пункт под контролем Сил обороны.

Главком Сырский заявил, что обстановка на Восточном фронте существенно обострилась в последние дни – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий российских захватчиков после проведения оккупантами "выборов президента".

Сегодня главком сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.

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