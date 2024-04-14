Умєров: Окупанти зосередилися на прориві західніше Бахмута, Сили оборони зривають плани

Захисники вдало використовують сучасні технологічні системи – в противагу росіянам, що намагаються отримати перевагу живою силою, отметил міністр

Фото: Генштаб ЗСУ

На Сході росіяни намагаються просунутися вглиб українських позицій, зосередившися для прориву західніше Бахмута, проте Силам оборони вдається ефективно зривати ці плани. Про це повідомив голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

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"Відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку. Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута", – написав він.

За його словами, попри чисельну перевагу окупантів, Україні вдається ефективно зривати ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників.

Сили оборони вдало використовують сучасні технологічні системи – в противагу росіянам, що намагаються отримати перевагу живою силою, пояснив він.

Посадовець нагородив державними та міністерськими нагородами військових, які відзначилися у тяжких боях з переважаючим противником.

Учора Міноборони повідомило, що інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку тривають, населений пункт під контролем Сил оборони.

Головком Сирський заявив, що обстановка на Східному фронті суттєво загострилася останніми днями – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій російських загарбників після проведення окупантами "виборів президента".

Сьогодні головком повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня.

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